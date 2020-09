Non è la prima volta che Samsung collabori con i BTS, una boy-band coreana di successo, probabilmente la più popolare nell’ambito del K-pop. L’azienda ha infatti rilasciato una particolare versione del suo SAMSUNG Galaxy S20+ e delle SAMSUNG Galaxy Buds realizzata in collaborazione con i ragazzi della famosa boy-band, per poi realizzarne anche un simpatico video unboxing.

Samsung ha scelto nuovamente di collaborare con i BTS, questa volta per un pratico unboxing di SAMSUNG Galaxy Z Fold 2, il nuovo pieghevole annunciato appena qualche giorno fa.

Cosa pensano i ragazzi dei BTS di Samsung Galaxy Z Fold 2?

Improvvisandosi dei veri e propri guru della tecnologia, i ragazzi hanno commentato e descritto il nuovo smartphone di casa Samsung e le loro first impressions sono state molto positive. Ma cosa pensano i BTS a proposito di SAMSUNG Galaxy Z Fold 2? A seguire, proponiamo una traduzione dell’intera reaction.

La colorazione Mystic Bronze è fantastica. Offre una presa migliore rispetto al modello precedente. La cerniera è stata notevolmente migliorata, lo smartphone si apre in modo molto più morbido rispetto a prima. Il display esterno è sicuramente un fattore aggiuntivo. Non hai bisogno di aprire lo smartphone per usarlo, puoi farlo anche quando è chiuso, e quando vuoi scattare una foto puoi farlo sia con la fotocamera interna che con quella esterna. C’è un display frontale a tutto-schermo, quindi quando il dispositivo è chiuso puoi usarlo come se fosse uno smartphone normale, ma puoi anche goderti uno schermo più grande semplicemente aprendolo.

I ragazzi sono passati poi al comparto fotografico, mettendo alla prova i numerosi sensori fotografici di cui è dotato SAMSUNG Galaxy Z Fold 2.

Penso che l’angolatura sia più ampia di quella dello Z Flip. Lo schermo viene diviso in due (si riferiscono alla Flex Mode), è una cosa nuova rispetto al Samsung Galaxy Fold. E’ davvero incredibile, sarà d’aiuto quando si filmano dei vlog.

In pratica, questo dispositivo è una fusione tra uno smartphone ed un tablet… se anche i tablet potessero piegarsi, sarebbe molto più facile portarseli dietro.

Queste prime impressioni sarebbero state così positive da aver convinto alcuni ragazzi della boy-band a cambiare smartphone. Jung Kook si esprime in questo modo, quando gli viene chiesto cosa pensasse a proposito di SAMSUNG Galaxy Z Fold 2: attualmente sto usando un Samsung Galaxy S20 Ultra e sento di dover cambiare telefono, di nuovo. Segue J-Hope, con un giudizio simile: penso davvero di dover cambiare il mio telefono.