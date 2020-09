Il futuro di Samsung sembra puntare verso una direzione chiara. Il brand vuole sfruttare le proprie tecnologie per diventare il leader di mercato per gli smartphone pieghevoli. Dopo aver presentato il Galaxy Z Fold 2, l’azienda si sta già concentrando sulla famiglia Galaxy Z Fold 3.

I passi in avanti fatti tra la prima e la seconda generazione sono stati molto importanti in termini di feature, design e hardware. Possiamo aspettarci che con la nuova generazione i cambiamenti saranno altrettanto importanti. Per questo motivo, non sorprende scoprire che Samsung potrebbe lanciare tre varianti di Galazy Z Fold 3.

Il device principale della famiglia sarà il Galaxy Z Fold 3. Questo dispositivo si configura come il top di gamma assoluto e questo comporta feature uniche ma anche prezzi elevati. Secondo le indiscrezioni il rivestimento in vetro sarà di tipo UTG (Ultra Thin Glass) e inoltre sembra confermato il supporto alla S-Pen.

Samsung sta già lavorando alla famiglia Galaxy Z Fold 3

Emergono anche i primi dettagli per il Galaxy Z Fold Lite. Questo device, una volta aperto sarà caratterizzato da un pannello AMOLED FullHD+ da 7.2 pollici. Anche in questo caso la protezione per il vetro sarà UTG. Per visualizzare la notifiche da chiuso, sulla scocca esterna troverà spazio un display secondario.

Non è chiaro il SoC scelto da Samsung ma il sistema potrà contare su 12GB di RAM e 256GB di memoria interna oltre che sull’interfaccia proprietaria OneUI 2.5. Il prezzo di contro sembra essere salito dai circa 700 dollari dei precedenti leak agli oltre 1300 dollari delle nuove indiscrezioni.



L’ultimo device della famiglia sarà il Galaxy Z Fold S. I rumor in questo caso sembrano indicare una certa somiglianza con il Surface Duo di Microsoft. Il form factor a cerniera verrà ripreso con una differenza sostanziale. Un solo pannello OLED ricoprirà entrambi i lati del device Samsung mentre il pieghevole di Microsoft ha due display separati. In questo caso però, il vantaggio tecnologico del brand asiatico nel settore foldable permetterà di far ruotare il device di 360 gradi.