Quando il proprio smartphone Android è sotto attacco malware, ci sono alcuni piccoli segnali che possono farcelo capire. Può infatti capitare di riscontrare alcuni problemi durante il normale utilizzo di questo device che in un primo momento non ci fanno pensare che sia colpa di un virus. Tuttavia, come già detto, questi piccoli problemi come rallentamenti improvvisi e consumi anomali della batteria possono proprio indicare la presenza di un malware.

Ecco come capire se il proprio smartphone ha un malware

Cosa occorre fare per capire se il proprio smartphone è effettivamente sotto attacco malware? Una delle primissime cose da fare è quella di controllare e verificare le applicazioni installate sul proprio dispositivo. Per fare questo è necessario recarsi nelle sezioni Impostazioni, App e notifiche, Mostra tutte le app. Da qui sarà infatti possibile verificare che non siano presenti strane applicazioni che non avete mai scaricato e che possono essere la causa della presenza di un malware. In generale, comunque, è consigliabile sugli smartphone android non installare nessuna app proveniente da fonti non attendibili (ovvero che non provengono dal Play Store ma che provengono da altri fonti sconosciute).

Oltre a questo, è poi consigliabile verificare quali applicazioni dispongono dei permessi di amministrazione, dato che molto spesso è attraverso questi permessi che le app malevole con un malware controllano e danneggiano i dispositivi. Per verificarlo, occorre recarsi nelle sezioni Impostazioni, Sicurezza e posizione, App di amministrazione dispositivo. Un altro sintomo che fa pensare che sia presente un virus sul proprio smartphone è il consumo anomalo del traffico dati e della batteria. Per controllare e verificare che non sia quale app infetta la causa di tutto ciò, è necessario recarsi nelle sezioni Utilizzo dati e batteria presenti sul proprio dispositivo. In queste sezioni verrà infatti mostrato il consumo effettivo sia della batteria sia del traffico dati di tutte le app e sarà quindi semplice individuare l’eventuale presenza di un app malevola.