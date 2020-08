Al giorno d’oggi gli smartphone sono diventati degli strumenti essenziali in diversi ambiti e capita molto spesso di utilizzarli anche nel letto e di lasciarli vicino sul comodino mentre dormiamo. In realtà, questa è una abitudine del tutto sbagliata in quanto tenere vicino questi dispositivi può nuocere alla nostra salute.

Smartphone: ecco perché non vanno tenuti vicino a noi quando dormiamo

Nel 2020 fare a meno dello smartphone è praticamente impossibile e, come già accennato, in molti tendono a dormire tenendo questi dispositivi vicino a sé. Questi strumenti tecnologici come tanti altri in realtà possono nuocere alla nostra salute per diversi motivi. Uno dei motivi principali è che gli smartphone emanano delle radiazioni che possono essere molto nocive al nostro organismo.

Tenere questi dispositivi sul comodino vicino a noi mentre dormiamo possono poi avere delle conseguenze non di poco conto. Secondo quanto dichiarato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, questi dispositivi elettronici possono essere nocivi al nostro organismo e possono addirittura essere la causa dell’insorgenza del cancro.

Tra le altre conseguenze molto negative del tenere lo smartphone sempre vicino quando si dorme, ci sono poi l’aumento dello stress, l’insorgenza dell’insonnia, difficoltà ad addormentarsi e la presenza di incubi. Molti studi hanno poi dichiarato che possono addirittura causare la sterilità negli uomini.

Tutto questo, come detto precedentemente, è dovuto al fatto che questi dispositivi emanano delle radiazioni o radio frequenze anche quando non gli usiamo e stanno in stand-by. Per questo motivo, è consigliabile spegnere la connessione dati e il Wi-Fi prima di andare a dormire e soprattutto sarebbe utile collocare lo smartphone ad almeno un metro di distanza da noi, poggiandolo ad esempio sulla scrivania.