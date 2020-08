Come ben saprete nel mese di settembre il colosso cinese Realme annuncerà l’attesissimo modello Realme 7 e, dopo un paio di giorni anche la versione Pro di quest’ultimo. Il colosso è diventato ormai un punto di riferimento mondiale, di conseguenza non possiamo che attenderci un dispositivo di ultima generazione.

A distanza di qualche giorno dall’annuncio ufficiale, un sito vietnamita ha pubblicato un unboxing dettagliato del Realme 7 che ci rivela dettagliatamente tutte le caratteristiche hardware. Scopriamo insieme i dettagli.

Realme 7: video unboxing in anteprima conferma le specifiche

Lo smartphone in questione sarà il primo dotato del nuovo processore Mediatek Helio G95 supportato in questo caso da 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione espandibile senza occupare il secondo slot per SIM card. Nonostante questo, le ultime indiscrezioni hanno riportato che non dovrebbe mancare una versione 6GB + 64GB.

Tra le altre caratteristiche hardware di Realme 7 una quad camera con sensore principale Sony da 64MP affiancato da un 8MP ultra wide, un 2MP in bianco e nero ed un 2MP per la rilevazione della profondità di campo, ricarica rapida Dart Charge a 30W, batteria da 5000 mAh ed un Ultra Smooth Display LCD da 90Hz.

Il sensore per le impronte è posizionato sul lato del device. Presente anche il jack audio da 3.5 mm. In confezione il caricabatteria Dart Charger, un cavo USB-A to USB-C ed una cover protettiva. Arrivati a questo punto non ci resta che attendere davvero pochi giorni, dato che la presentazione ufficiale è attesa tra pochissimi giorni. In questo modo potremo commentarlo dopo averlo avuto tra le mani. Rimanete connessi per ulteriori informazioni.