A settembre il produttore cinese Realme terrà un evento di presentazione in cui verrà annunciata la nuova serie di smartphone Realme X7. In queste ultime ore l’azienda ha pubblicato online diverse immagini teaser ufficiali di questo smartphone, rivelandoci ufficialmente il design definitivo.

Realme X7 in arrivo: ecco il design definitivo

Fin dai primi anni, il produttore cinese Realme ha sempre puntato molto sul design dei suoi dispositivi. I suoi prodotti, in particolare, sono da sempre indirizzati verso un pubblico di giovane età e il design doveva per l’appunto ispirare e rispecchiare lo stato d’animo vitale dei giovani. Anche i nuovi smartphone che verranno presentati a breve cercheranno di seguire questa strada intrapresa dall’azienda.

Dalle immagini teaser ufficiali trapelate in rete, possiamo infatti osservare un design davvero molto curato e soprattutto originale. La cosa che risalta subito alla vista è la presenza sulla backcover del motto dell’azienda, ovvero “Dare to leap”. Oltre a questo, Realme ha curato molto anche le colorazioni che saranno disponibili. Si tratta di alcune colorazioni gradienti denominate dall’azienda Spectral Gradient. In base alle condizioni di luminosità, la backcover sembra cambiare colore, sfumando da tonalità azzurre a tonalità rosa.

In alto a sinistra sono poi collocate le fotocamere posteriori e, come le ultime tendenze, quest’ultime sono poste in una zona nera rettangolare. La parte frontale dei nuovi Realme X7, invece, ospiterà un singolo foro posto sul lato sinistro del pannello. Vi ricordiamo che le presunte specifiche tecniche includono un display AMOLED con refresh rate a 120Hz e il supporto alla nuova rete di quinta generazione.