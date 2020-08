Nelle ultime ore è stata lanciata una nuova funzione per Google Assistant, l’assistente vocale che ormai da anni fa compagnia agli utenti che utilizzano un dispositivi Android.

La nuova funzione permette di inviare messaggi vocali, utilizzando l’assistente. Purtroppo al momento la funzione è disponibile solamente per un’applicazione di Mountain View. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Con Google Assistant ora potrete inviare anche i messaggi vocali

Per chi ama mandare messaggi vocali, questa nuova funzione del Google Assistant potrebbe far comodo a molti. Basta dire “OK Google” o toccare il pulsante dell’assistente, quindi dire “invia un messaggio audio a contatto“. È quindi possibile registrare il messaggio, l’assistente è pronto a frenare, quindi formulare un pensiero completo prima di dirlo ad alta voce o rischiare di dover fare un’altra registrazione.

C’è la possibilità anche di dire “Ok Google, invia un messaggio audio a Francesco dicendo: Dove sei?” e l’Assistente sarà abbastanza intelligente da tagliare quel segmento per inviarlo. Oltre a ciò, i messaggi possono essere troncati di uno o due secondi anche se possono essere riprodotti per intero dal lato del mittente e, secondo la pagina della Guida dell’Assistente Google, verrà inviata una trascrizione insieme al messaggio vocale.

Come anticipato precedentemente, per ora è possibile usare questa funzione solo con l’applicazione Messaggi di Google e solamente in America, ma a breve verrà diffusa anche nel resto dei paesi con supporto a Google Assistant. Non ci resta che attendere un annuncio ufficiale da parte del colosso per scoprire la funzione anche in altre applicazioni.