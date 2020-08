Se anche tu fai parte del team dei messaggi vocali, e se anche tu – spesso e volentieri – nei momenti in cui sei occupato a fare altro tendi a chiedere l’intervento di Google Assistant per rispondere ad una chiamata telefonica, un messaggio o quel che sia, allora questa novità potrebbe interessarti e soprattutto piacerti.

Google Assistant, adesso è possibile chiedere di inviare messaggi vocali

Google, infatti, ha aggiornato il proprio assistente vocale introducendo una nuova ed utile funzionalità: la possibilità di inviare messaggi vocali. Prima d’ora era possibile chiedere a Google di inviare o replicare a messaggi con dei semplici messaggi di testo. Si chiedeva a Google di inviare un messaggio ad un determinato contatto, si pronunciava il testo del messaggio e questo veniva inoltrato in seguito alla conferma.

Adesso, invece, è possibile chiedere a Google di inviare un messaggio vocale. Per farlo, basterà pronunciare il comando: “OK Google, invia un messaggio vocale a [nome del contatto]“, e l’assistente comincerà a registrare. In alternativa, è anche possibile pronunciare il messaggio vocale da inoltrare insieme al comando. Sarà poi l’assistente a tagliare le parti superflue, come quelle in cui gli si chiede di inviare un messaggio, appunto, lasciando la sola parte interessata. Un esempio è “Ok Google, invia un messaggio vocale a Mario dicendo: Dove sei?“. Google registrerà la sola parte Dove sei? e taglierà il resto.

Questa funzionalità è attualmente supportata dall’app Messaggi di Google e WhatsApp, ma per il momento disponibile solo in inglese ed in portoghese. Non si hanno ancora notizie sulla disponibilità per l’Italia.