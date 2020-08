Da due anni a questa parte sempre più clienti scelgono di attivare un piano di abbonamento con Iliad. La compagnia francese, entrata a gamba tesa nel mercato della telefonia italiana, ha da subito messo in atto una strategia commerciale molto aggressiva per contrastare TIM, Vodafone e WindTre.

Iliad, la mancata possibilità di cambiare tariffa fa infuriare gli utenti

Ovviamente, la maggiore ragione del successo di Iliad è data dalle oramai famose ricaricabili low cost. Nonostante il consenso verso il provider sia quasi unanime, nelle ultime settimane tanti utenti hanno segnato una criticità non trascurabile. Al netto di una promessa di oramai due anni, i clienti di Iliad ancora non possono sfruttare il servizio di cambio tariffa.

In base alle attuali regole del gestore continua ad esserci una corrispondenza univoca tra un profilo tariffario ed una ricaricabile standard. Chi ha attivato in passato e chi attiverà in futuro la Giga 40 o la Giga 50 non potrà modificare il suo piano.

A conti fatti, quindi, in controtendenza con gli altri operatori Iliad ancora non presenta il servizio di cambio tariffa. La mancata possibilità di cambiare la ricaricabile penalizza soprattutto i clienti delle vecchie ricaricabili, Giga 30 e Giga 40, intenzionati ora ad adottare la migliore tariffa del momento, la Giga 50.

Tutti gli attuali clienti di Iliad che desiderano attivare la Giga 50 devono procedere quindi con un meccanismo molto complesso. In primis, è necessario attivare una nuova SIM con un conseguente numero telefonico. In seconda battuta poi, laddove necessario, si dovrà procedere con la disattivazione della vecchia rete.