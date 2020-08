Iliad rappresenta il provider più popolare del momento. Anche nel corso di questa stagione estiva, l’operatore transalpino continua ad accumulare clienti su clienti. Ad oggi, quindi la lotta di Iliad è alla pari con altri gestori popolari del nostro paese come TIM, Vodafone e WindTre.

Iliad ed i tre servizi low cost che tutti gli utenti ricevono con le ricaricabili

Allo stato attuale, le iniziative all inclusive garantite da Iliad al suo pubblico continuano ad essere due: la Giga 50 e Giga 40. Come sanno tutti i già clienti, queste promozioni prevedono soglie di consumo praticamente illimitate per chiamate, internet ed SMS. Al traffico ed ai costi da ribasso, inoltre, si uniscono anche tre servizi gratuiti.

Gli abbonati di Iliad, in primo luogo, potranno effettuare chiamate a costo zero in una serie di paesi esteri. Come sottolineato dagli attuali bundle delle offerte, il gestore garantisce comunicazioni illimitati in oltre sessanta nazioni del mondo senza spese aggiuntive rispetto alla ricaricabile di riferimento.

Sempre per gli utenti che attiveranno una nuova scheda SIM, Iliad offre anche la segreteria telefonica. Differenziandosi da altri operatori attivi nel nostro paese, gli utenti con Giga 50 e con Giga 40 non dovranno affrontare costi extra per l’ascolto dei messaggi in segreteria.

Ulteriore novità delle ricaricabili di Iliad p nei servizi Mi Richiami” e “Chi è”. Sempre a differenza di TIM, Vodafone e di WindTre queste tre opzioni saranno disponibili completamente a costo zero. Con il gestore sarà quindi presente una piena tracciabilità per tutte le telefonate sia in entrata che in uscita.