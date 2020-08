Tutti gli utenti in uscita da un determinato operatore telefonico dispongono di un’offerta dedicata lanciata da WindTre, in questo modo ognuno di noi avrà la possibilità di diventare cliente dell’azienda, godendosi prezzi relativamente bassi.

Le promozioni che andremo ad includere direttamente nell’articolo sono distribuite esclusivamente sottoforma di operator attack, ciò sta a significare che la portabilità è sempre obbligatoria, come l’acquisto della SIM ricaricabile al prezzo finale di 10 euro. Ad esclusione delle versioni Easy Pay, tutte le offerte sono da considerarsi esenti da vincoli contrattuali di durata.

Allo stesso modo risultano essere accomunate da un bundle che differisce solamente in un caso, al netto di eventuali controindicazioni, considereremo sempre validi i contenuti corrispondenti a 50 giga di traffico, minuti illimitati per telefonare a chiunque e sopratutto 200 SMS da inviare ad ogni numero in Italia.

WindTre: tutte le promozioni del momento

Go 50 Fire+ – attivabile dai soli uscenti da Iliad a 6,99 euro al mese.

– attivabile dai soli uscenti da a al mese. Large Online 20GB – attivabile dai clienti di TIM, Kena Mobile, ho.Mobile e Vodafone a 14,99 euro a rinnovo – include al proprio interno 20 giga , minuti senza limiti e SMS infiniti verso tutti.

– attivabile dai clienti di TIM, Kena Mobile, ho.Mobile e Vodafone a a rinnovo – include al proprio interno , minuti senza limiti e verso tutti. Go 50 Special+ – promozione riservata agli utenti di LycaMobile – presenta un prezzo di 9,99 euro al mese per sempre lo stesso contenuto.

– promozione riservata agli utenti di – presenta un prezzo di al mese per sempre lo stesso contenuto. Go 50 Top+ – promozione attivabile dagli uscenti da PosteMobile, Fastweb Mobile ed i MVNO esclusi in precedenza – prezzo di 5,99 euro al mese.

Le offerte indicate devono necessariamente essere richieste sul sito ufficiale dell’azienda, in questo modo si potranno ricevere sconti speciali e la SIM al domicilio a costo gratuito. Premete qui per attivarle subito.