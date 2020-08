WindTre ha in serbo per gli utenti italiani una lunghissima serie di offerte, personalizzate in relazione all’azienda di provenienza. Sono tutte operator attack limitatissime, accomunate però dalla necessaria portabilità per la loro attivazione.

Il costo iniziale da sostenere potrebbe essere variabile, di base parliamo comunque di 10 euro necessari per l’acquisto della nuova SIM ricaricabile, e di 0 euro per la promozione in sé. Da segnalare l’assenza di vincoli contrattuali di durata, a meno che non si tratti di una versione Easy Pay, con l’aggiunta della possibilità di richiederla direttamente online a questo indirizzo.

Di seguito trovate la lista aggiornata con le migliori offerte WindTre, suddivise per provenienza.

WindTre: le migliori offerte suddivise per provenienza

Iliad – Go 50 Fire+ – promozione da 6,99 euro al mese – contenuti comprensivi di 50 giga di traffico dati, 200 SMS e illimitati minuti per telefonare a chiunque in Italia.

– promozione da al mese – contenuti comprensivi di di traffico dati, e per telefonare a chiunque in Italia. TIM , Vodafone, Kena Mobile e ho.Mobile – Large Online 20GB – offerta da 14,99 euro al mese – contenuti inclusi pari a 200 SMS da poter inviare a tutti, illimitati minuti per chiamare chiunque si desideri e 20 giga di traffico dati.

, Vodafone, Kena Mobile e ho.Mobile – – offerta da al mese – contenuti inclusi pari a da poter inviare a tutti, per chiamare chiunque si desideri e di traffico dati. LycaMobile – Go 50 Special+ – prezzo pari a 9,99 euro al mese – il bundle proposto è sempre lo stesso, comprende infatti 200 SMS, 50 giga e minuti illimitati.

– – prezzo pari a al mese – il bundle proposto è sempre lo stesso, comprende infatti 200 SMS, 50 giga e minuti illimitati. PosteMobile, MVNO (non inclusi nei precedenti) e Fastweb Mobile – Go 50 Top+ – prezzo di 5,99 euro al mese – all’interno della promozione troviamo un buonissimo bundle composto da illimitati minuti, 50 giga e 200 SMS.

Tutte le promozioni devono necessariamente essere attivate sul sito ufficiale di WindTre, come indicato in precedenza, premendo questo link speciale per godere di sconti incredibili.