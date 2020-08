Google ha annunciato oggi due grandi funzionalità per il suo servizio di mappe su piattaforme Apple. Dopo la rimozione nel 2017, Google Maps sta riportando la sua app su Apple Watch, oltre ad aggiungere il supporto per CarPlay Dashboard.

Con CarPlay Dashboard, puoi visualizzare la navigazione passo-passo accanto ai controlli audio (musica, podcast, audiolibri, ecc.) e alle notifiche del calendario. Introdotto con iOS 13, una visualizzazione per la mappa appare a sinistra in un grande riquadro, mentre in alto a destra sono presenti le prossime indicazioni stradali.

Google Maps è disponibile su App Store

A marzo con iOS 13.4, Apple ha consentito alle app di navigazione di terze parti di apparire in questa visualizzazione a schermo diviso e Google Maps ha ora ottenuto il supporto. Questa integrazione è disponibile oggi ‘su tutti i veicoli supportati da CarPlay a livello globale’.

Nel frattempo, Maps sta tornando su Apple Watch. L’obiettivo di Google è ricordare agli utenti che ‘gli smartwatch ti aiutano a rimanere in contatto e a vedere le informazioni essenziali a colpo d’occhio’ mentre sei in viaggio. Puoi navigare in auto, in bicicletta, con i mezzi pubblici o a piedi.

Ottieni rapidamente i tempi di arrivo stimati e le indicazioni dettagliate per le destinazioni che hai salvato, come Casa o Lavoro e altre scorciatoie che hai designato nell’app. Per tutte le altre destinazioni, puoi iniziare a navigare dal telefono e riprendere da dove eri rimasto sull’orologio.

L’app era stata originariamente posticipata insieme a numerose altre app per watchOS a causa del basso utilizzo. Ora, invece, Google Maps per Apple Watch verrà lanciato ‘in tutto il mondo nelle prossime settimane’.