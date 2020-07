Hyper Scape, il nuovo battle royale free-to-play di Ubisoft, ora è disponibile al download dopo una prima fase di closed beta. Dopo l’annuncio, poco più di una settimana fa, Hyper Scape ha raccolto interesse a causa del suo ambiente urbano e degli effetti che cambiano la mappa e le regole del gioco mentre giochi.

Un trailer e la nuova versione open beta sono stati presentati in anteprima ieri su Ubisoft Forward. Nel trailer vediamo i giocatori afferrare dinamicamente nuove abilità, chiamate ‘hack’, e usarle sopravvivere in combattimento. I giocatori possono farsi la guerra a terra e sui tetti, decidendo il loro stile di gioco in pochi secondi.

Hyper Scape, correte a scaricare il nuovo Battle Royale

Ubisoft ha rilasciato anche un trailer cinematografico sul mondo del gioco, in cui la realtà virtuale di Hyper Scape viene utilizzata come una fuga dalla triste realtà della vita quotidiana. Quella vita virtuale, tuttavia, contiene segreti più oscuri.

Puoi entrare nella beta aperta e scaricare il gioco dal sito ufficiale. Nel frattempo, dopo la live della presentazione di ieri, la società ha offerto un regalo per tutti gli utenti. Entrando su questo indirizzo, infatti, sarà possibile registrarsi per ottenere una copia di Watch Dogs 2 completamente gratuito.

Ubisoft è stato recentemente coinvolto in una tempesta di polemiche sulle accuse di un luogo di lavoro ostile e offensivo. Ubisoft non ha risposto direttamente a tali accuse nel livestream di oggi, ma un dirigente di Ubisoft in Canada e il capo creativo dell’azienda si sono dimessi negli ultimi giorni.