Stanno cominciando a circolare in rete numerosi rumors e indiscrezioni su un nuovo smartphone in arrivo del produttore cinese Realme. Nello specifico, si tratta del prossimo Realme C12, il quale è stato avvistato su Geekbench e ha ricevuto alcune certificazioni di rilievo.

Realme C12: ecco quanto trapelato fino ad ora

Il noto produttore cinese si prepara a portare un nuovo dispositivo sul mercato mobile e ora conosciamo qualche informazione. Lo smartphone, infatti, è passato poche ore fa sul portale Geekbench con il numero di modello Realme RMX2189. Da quanto riportato sui risultati dei benchmark, sembra che a bordo di questo device ci sarà un processore di casa MediaTek e, nello specifico, si tratterà del già noto SoC MediaTek Helio P35. Il resto delle informazioni riportate dal portale riguardano il software installato a bordo, che sarà Android 10, e la memoria RAM che sarà almeno da 3 GB.

Come già accennato, poi, il futuro terminale dell’azienda ha anche ricevuto in questi ultimi giorni numerose certificazioni di rilievo. Grazie a queste ultime , in particolare, ora sappiamo che il prossimo Realme C12 sarà caratterizzato da un design piuttosto classico con un display in risoluzione HD+ con un piccolo notch a goccia centrale. Come altre caratteristiche, sarà presente il jack audio da 3.5 mm per le cuffie e troveremo una batteria molto capiente da 6000 mAh. Per poter ricaricare questa batteria, sembra che ci sarà il supporto alla ricarica rapida ma solo da 10W.

L’arrivo di tutte queste numerose informazioni lasciano intendere che il debutto sul mercato di questo smartphone è ormai imminente. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna novità.