Durante il China Information Technology Summit 2020, il CEO del settore consumer di Huawei Yu Chengdong ha confermato che la società lancerà il suo smartphone di punta della serie Mate 40 questo autunno.

Yu Chengdong ha anche confermato che il dispositivo sarà alimentato dal SoC Kirin 9000 dell’azienda. A quanto pare, esso sarà uno dei più potenti con supporto per la connettività 5G, elaborazione AI e potenza GPU e NPU.

Huawei Mate 40, incertezze sulla produzione di chip

Inoltre, Yu Chengdong ha rivelato che Mate 40 potrebbe essere l’ultimo smartphone ad essere alimentato dal processore Kirin. Il divieto di Huawei da parte degli Stati Uniti entrerà in vigore dal 15 settembre e l’esecutivo afferma che sarà impossibile produrre chip e quindi la società cesserà di produrre chipset di punta.

Andando oltre, il gigante cinese ha in programma di fare passi avanti nella ricerca e nella produzione di precisione nella scienza dei materiali fisici. L’azienda continua a investire in materiali e tecnologie chiave legate a nuovi processi per l’innovazione. Per coloro che non lo sanno, di recente, il governo degli Stati Uniti ha annunciato nuove regole per i produttori di chip. TSMC, il produttore a contratto di chip Huawei, ha confermato di aver smesso di ricevere nuovi ordini dal gigante cinese da maggio.

Resta da vedere quale sarà il futuro di Huawei in termini di chipset di fascia media. La società ha già spostato gli ordini di produzione di massa del SoC Kirin 710A basato sul processo a 14 nm, da TSMC a SMIC con sede in Cina, rendendolo il primo chip cinese con diritti di proprietà intellettuale indipendenti.