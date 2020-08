Lo scopo di Huawei era fin dall’inizio quello di dominare il mondo delle vendite degli smartphone. Tale obiettivo è stato raggiunto in maniera abbastanza agevole, con gli ultimi risultati che parlano chiaro: il superamento ai danni di Samsung è avvenuto in maniera ufficiale. Il tutto nonostante gli utenti non stiano più acquistando i dispositivi Huawei come prima, in seguito alle grane avute con il governo americano in merito ai servizi Google.

Nel frattempo però l’azienda sta continuando con lo sviluppo delle interfacce basate su Android, le quali sono arrivate oltre la 10ª versione. In questo caso la EMUI 10.1 sta per arrivare con tante novità incluse come ad esempio animazione per le impronte digitali, Always On Display: (Colorato), Multi-finestra, Pannello di controllo multi-dispositivo e tanto altro. Intanto riflettori sono già puntati sull’uscita del prossimo smartphone, Huawei Mate 40 Pro, e sulla nuova EMUI 11 che lo accompagnerà.

Huawei: le due nuove interfacce arriveranno solo per questi smartphone prestabiliti

EMUI 10.1

Huawei P30,

Huawei P30 Pro,

Huawei Mate 20,

Huawei Mate 20 Pro,

Porsche Design Huawei Mate 20 RS,

Huawei Mate 20 X (connessione 4G),

Huawei Mate 20 X (connessione 5G),

Huawei nova 5T,

Huawei Mate Xs,

Huawei P40 lite,

Huawei nova 7i,

Huawei Mate 30,

Huawei Mate 30 Pro,

Huawei Mate 30 Pro 5G,

Huawei MatePad Pro,

Huawei MediaPad M6 da 10.8 pollici.

EMUI 11