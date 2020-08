Postepay mette in guardia gli utenti: la nuova truffa phishing è arrivata

Avere una Postepay è una comodità senza eguali, visti i servizi che il nostro supporto elettronico di Poste Italiane offre. Tutti coloro che parlano di truffe dovrebbero sapere che in realtà non ci sono modi per entrare in una carta del genere senza il permesso dell’utente. Ciò che spesso turba il pubblico viene dai soliti messaggi che arrivano tramite e-mail e tramite chat.

Questi vi ingannano facendovi credere che bisogni per forza di cose reinserire i vostri dati. In realtà è proprio quello il metodo per entrare poi nel vostro conto grazie ai dati che voi stessi avete concesso.

Postepay: seguendo questi consigli sul sito ufficiale potrete evitare qualsiasi tipologia di truffa