Iliad: con Open Fiber arriva la fibra del gestore top del momento

Quando Iliad è arrivato in Italia sono tante le persone che credevano si trattasse di un’altra meteora. In realtà il gestore proveniente dalla Francia è stato in grado di mettere in riga tutti gli altri provider, i quali non si aspettavano un impatto del genere. Le offerte di Iliad sono stati infatti talmente convenienti da beccare subito gran parte del pubblico disponibile.

In molti hanno abbandonato i loro gestori di fiducia proprio per trasferirsi presso questa nuova realtà, la quale nel tempo è aumentata anche in merito alla qualità. Ora tutto sta per cambiare ancora una volta visto che Iliad ha sottoscritto un nuovo accordo con Open Fiber. Ciò significa che molto presto la fibra ottica del gestore arriverà nelle vostre case.

Iliad, l’accordo che porta la fibra nelle case degli utenti è ormai una sicurezza

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” dichiara l’Amministratore Delegato di Open Fiber Elisabetta Ripa. “In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese.

La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.