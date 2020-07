Il numero di dispositivi del produttore cinese Realme continua sempre ad aumentare. L’ultimo presentato ufficialmente, in particolare, è il nuovo Realme C15, ovvero uno smartphone di fascia media con una grande batteria.

Realme C15 è ufficiale: ecco le caratteristiche tecniche

Il nuovo Realme C15 è un device appartenente alla fascia media del mercato e dispone di alcune caratteristiche molto interessanti. Come già accennato, infatti, a bordo di questo device è presente una grande batteria da ben 6000 mAh che può garantire ottimi risultati dal punto di vista dell’autonomia e con supporto alla ricarica rapida da 18W. Come processore, invece, sotto al cofano è presente il SoC MediaTek Helio G35 accompagnato da tagli di memoria di 3 o 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno.

Il design è affidato a un display con un notch a goccia a forma di V, mentre sul retro è presente una quad camera posteriore. I sensori principali, nello specifico, sono da 13+8(grandangolo)+2(macro)+2(profondità) megapixel. Lo schermo, invece, è un IPS LCD in risoluzione FullHD+ nel form factor di 20:9 con una diagonale pari a 6.5 pollici. Particolare poi la backcover, dato che è dotata di una colorazione con alcuni riflessi geometrici. Sul retro, poi, è collocato un sensore biometrico fisico per sbloccare il dispositivo. Per quanto riguarda il software, infine, a bordo è presente Android 10 con l’interfaccia utente Realme UI.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo medio di gamma Realme C15 sarà venduto, per il momento, per il mercato indonesiano nelle colorazioni Silver e Blue. Il prezzo di vendita sarà di circa 116€ per la versione da 3/64 GB, mentre la versione da 4/64 GB avrà un prezzo di circa 130€.