Fra circa una settimana, ovvero il 3 agosto, il produttore cinese Realme terrà un nuovo evento ufficiale dove verrà svelato con molta probabilità il nuovo smartphone Realme V5. Di questo nuovo dispositivo conosciamo numerose caratteristiche tecniche grazie ai rumors e ai leaks trapelati fino ad oggi.

Realme V5 in arrivo: ecco le specifiche

Il prossimo dispositivo di casa Realme è stato avvistato numerose volte in rete e si è inotre mostrato in alcune immagini renders. Partendo dall’aspetto estetico, i renders apparsi online ci svelano sul fronte la presenza di un display con un singolo foro laterale (un po’ in stile Realme 6). Lo schermo, in particolare, dovrebbe essere un IPS LCD con una diagonale da 6.5 pollici e con una risoluzione pari al FullHD+ (il sensore biometrico, infatti, non è integrato nel pannello ma si trova nel tasto di accensione e spegnimento).

Il posteriore ospita invece quattro fotocamere a forma di L poste in una zona nera rettangolare, un po’ come su tutti gli ultimi device di fascia bassa usciti ultimamente sul mercato. Al momento sappiamo che il sensore principale sarà da 48 megapixel, ma non ci sono informazioni riguardo alle altre fotocamere. Lato prestazionale, invece, ci sarà un processore di casa MediaTek. Nello specifico, stiamo parlando del nuovo SoC MediaTek Dimensity 720 e quest’ultimo è in grado di supportare le nuove reti 5G. In accoppiata a questo processore, poi, dovrebbero esserci 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno.

Prima del debutto ufficiale di questo nuovo Realme V5, ci restano da scoprire alcuni ultimi dettagli tecnici, come ad esempio il prezzo di vendita. Immaginiamo comunque che Realme possa stupirci nuovamente presentando questo device ad un prezzo molto competitivo.