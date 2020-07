Huawei: clamorose nuove indiscrezioni sulla EMUI 11, ecco la lista

Non è stato per nulla un periodo facile per Huawei che negli ultimi tempi, oltre a creare grandi novità, ha dovuto combattere lo scetticismo del pubblico. Sono infatti tante le persone che non credono più nell’azienda cinese in seguito alla perdita dei servizi Google.

Questo ha comportato un brusco calo nelle vendite, le quali però restano comunque le più prolifiche in assoluto. Huawei continua ad essere il miglior brand per vendite e ora starebbe perfezionando le sue interfacce. La EMUI 10.1 è in arrivo per tutti e porterà le seguenti novità: animazione per le impronte digitali, Always On Display: (Colorato), Multi-finestra, Pannello di controllo multi-dispositivo, Design ottimizzato, Risposta alle chiamate da computer Huawei, Editing di file, Condivisione dello schermo, Navigazione multi-dispositivo, Assistente Huawei, Sicurezza. Intanto qualcuno sarebbe già proiettato alla prossima EMUI 11. Nel frattempo qualcuno avrebbe scoperto nuove notizie in merito alla EMUI 11 che potrebbe arrivare a partire dal prossimo settembre.

Huawei: EMUI 10.1 ed EMUI 11, ecco le liste ufficiali per gli utenti

EMUI 10.1

Huawei P30,

Huawei P30 Pro,

Huawei Mate 20,

Huawei Mate 20 Pro,

Porsche Design Huawei Mate 20 RS,

Huawei Mate 20 X (connessione 4G),

Huawei Mate 20 X (connessione 5G),

Huawei nova 5T,

Huawei Mate Xs,

Huawei P40 lite,

Huawei nova 7i,

Huawei Mate 30,

Huawei Mate 30 Pro,

Huawei Mate 30 Pro 5G,

Huawei MatePad Pro,

Huawei MediaPad M6 da 10.8 pollici.

EMUI 11