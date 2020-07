I Summer Days di Unieuro fanno davvero faville, rappresentano una campagna promozionale incredibilmente interessante, ricca di occasioni da saper cogliere al volo per cercare di risparmiare il più possibile, riuscendo nel contempo a mettere le mani su prodotto di altissima qualità.

Fino al 23 luglio, compreso, in tutti i punti vendita e sul sito ufficiale è attiva la possibilità di approfittare del Tasso Zero, finanziamento senza interessi che permetterà di rateizzare il pagamento in 10 rate fisse mensili, con versamento della prima rata nel mese di Settembre 2020. Gli acquisti, come era lecito immaginarsi, potranno essere completati sia online che nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale (sul sito le spedizioni sono gratis al superamento dei 49 euro di spesa effettivi).

Scoprite con noi gli ultimi codici sconto Amazon e le offerte più speciali del momento, iscrivendovi subito al canale Telegram ufficiale.

Volantino Unieuro: i Summer Days sono incredibili

Il volantino Unieuro riserva agli utenti interessanti sconti che aiuteranno tutti i consumatori a risparmiare, a partire dall’acquisto di smartphone, ecco infatti arrivare riduzioni importanti sul Samsung Galaxy S20+, un vero e proprio must have nel 2020, raggiungibile nel periodo corrente alla cifra finale di 829 euro (ovviamente sbrandizzato).

In alternativa si trovano tantissime occasioni da non lasciarsi sfuggire, come ad esempio Samsung Galaxy S10+ a 629 euro, LG Velvet, Samsung Galaxy A71, Galaxy A20e, Xiaomi Redmi Note 9, Realme 6, Huawei P Smart 2019, Motorola G8 Plus, Huawei P40 Lite, Huawei P30, Asus ZenFone Max M1 e similari.

Ogni altra informazione in merito al volantino Unieuro discusso nel nostro articolo, può essere raccolta direttamente qui sotto.