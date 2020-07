Ubisoft regalerà il suo amato gioco Watch Dogs 2 su PC durante l’evento Ubisoft Forward del 12 luglio. Durante lo stesso evento, la società rivelerà ulteriori informazioni su Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion e Hyper Scape, tra le altre cose.

Per ottenere il gioco gratuitamente, accedi semplicemente al tuo account Uplay durante lo spettacolo, che inizia alle 12:00 PT / 23:00 CEST / 22:00 BST, tra la fine della sessione di Trackmania e la fine dello spettacolo principale, e puoi richiedere gratuitamente Watch Dogs 2.

Watch Dogs 2, preparatevi per scaricare il gioco gratuitamente

Lo spettacolo durerà circa 45 minuti e Ubisoft promette che ci saranno ‘alcune sorprese’ oltre alle rivelazioni del gioco sopra menzionate, quindi se sei interessato ti consigliamo di non perderti l’evento.

Rilasciato nel 2016, Watch Dogs 2 è stato un seguito positivo di Watch Dogs del 2014, che è diventato famoso per la sua incapacità di essere all’altezza dell’ambizioso trailer di rivelazione del gioco. Watch Dogs: Legion è pronto a mescolare di nuovo le cose, permettendoti di giocare come qualsiasi NPC che incontri in una visione quasi futuristica di Londra.

‘Watch Dogs 2 si basa sui punti di forza del gioco originale, pur perfezionando aspetti che mancavano di profondità per offrire un’esperienza coerente e completa. Il suo cast diversificato e la narrazione (principalmente) stimolante vincono il gioco di pistola occasionalmente ripetitivo ed esasperante’.

Ma quali potrebbero essere le sorprese? Sono circolate voci secondo le quali potrebbe essere annunciato un nuovo gioco di Far Cry, interpretato da Giancarlo Esposito (Gus Fring) di Breaking Bad come nuovo cattivo del gioco. Sono passati due anni da quando Far Cry 5 è stato rilasciato dopo tutto, quindi un annuncio avrebbe senso.

Ultimamente Ubisoft ha regalato molti giochi. Assassin’s Creed 2 era gratuito ad aprile, seguito da Origins un paio di settimane fa e la recente campagna Play Together Apart ha attirato ben 9 milioni di download.