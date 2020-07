Finalmente è arrivato il nuovo smartphone di fascia media di Realme, stiamo parlando del Realme X50 5G, in grado di affiancare delle ottime prestazioni ad un prezzo molto conveniente.

Quasi tutti i dispositivi della marca Realme sono ottimi competitor di device di fascia alta, ma dalla loro hanno ovviamente il prezzo. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche del nuovo smartphone.

Realme X50 5G finalmente è arrivato

L’estetica ricorda moltissimo il fratello maggiore Realme X50 Pro 5G, nonostante l’azienda sia riuscita a ridurne le dimensioni e farlo di conseguenza, diventare molto più leggero. Il modello si ferma a 163,8 x 75,8 x 8,9 millimetri di spessore, con un peso complessivo di 202 grammi. La connettività è garantita sui bordi, mentre posteriormente abbiamo un vetro curvo con due colorazioni differenti, verde o azzurro e giochi di luce davvero molto belli, nonché eleganti.

Dispone di uno schermo IPS LCD FullHD+ da 6.57 pollici con risoluzione 2400×1800 pixel protetto da un Gorilla Glass 5. I colori sono ben rispettati e definiti, sebbene il dettaglio non sia pari ad un AMOLED ma comunque molto apprezzabili. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 765G, octa-core con processore produttivo a 7 nanometri e 2.4GHz di frequenza di clock, accoppiato con una GPU Adreno 620.

Le versioni disponibili sul mercato sono diverse, si parte da 6GB di RAM, fino ad arrivare a 8GB complessivi LPDDR4X, affiancati da 128GB di memoria interna UFS 2.1 non espandibili. Il dispositivo può essere sbloccato con il viso 2D ed il funzionamento è abbastanza buono. Il sensore per lo sblocco con l’impronta digitale, invece, è presente sul tasto di accensione/spegnimento.

Il comparto fotografico è composto per la precisione da 4 sensori, suddivisi in un principale da 48 megapixel, un grandangolare da 8 megapixel, una macro da 2 megapixel e in ultimo un effetto bokeh da 2 megapixel. Anteriormente troviamo l’innovazione, ovvero due sensori di cui uno è un effetto bokeh. Il sistema operativo è Android 10 con personalizzazione Realme UI. La batteria infine, senza ricarica wireless o inversa, è da 4200 mAh, permette ricarica rapida a 30 watt, con recupero del 100% di carica in soli 55 minuti. Il prezzo parte da soli 369 euro per il modello base.