realme presenta il nuovo realme X50 5G, tantissima potenza a poco prezzo

Realme X50 5G è ufficiale in Italia. Si tratta di uno smartphone dalle caratteristiche all’avanguardia e dal prezzo aggressivo, con il quale l’azienda intende offrire un’esperienza 5G per tutti.

Pensato per essere il primo smartphone 5G a portata di tutti, così che anche chi dispone di un budget piuttosto limitato possa godere di tutti i vantaggi offerti dalle Reti di quinta generazione. Dotato di processore Snapdragon 765G con modem 5G integrato, realme X50 5G supporta 12 principali bande 5G in tutto il mondo e supporta anche la doppia SIM 4G+5G. In questo modo, gli utenti possono vivere la migliore esperienza possibile ed utilizzare l’una o l’altra tecnologia quando si preferisce.

Velocità. E’ questo l’elemento chiave di realme X50 5G. Uno smartphone veloce non solo nella connettività, ma anche nell’utilizzo e nelle prestazioni generali. Grazie anche alla presenza di un display Ultra-Smooth a 120 Hz che conferisce una maggiore rapidità di risposta al tocco. E non solo. Questo smartphone è anche dotato di Dart Flash Charge da 30W e può essere caricato al 70% entro 30 minuti, mentre bastano solo 57 minuti per una ricarica completa.

Realme X50 5G è dotato di un comparto fotografico al top, che si compone di una quad-camera esterna con sensore principale da 48 MP ed una doppia fotocamera interna da 16 MP. Supporta le riprese video 4K e la funzione di stabilizzazione super video.

realme X50 5G è disponibile nelle colorazioni Ice Silver e Jungle Green e nelle due configurazioni da 6GB+128GB a 369,90 Euro e 8GB+128GB a 389,90 Euro. Lo smartphone potrà essere acquistato su realme.com/it a partire dal 17 luglio. Aggiungendo 1 euro, si potranno avere le realme Buds Q, il primo prodotto co-creato da José Lévy e realme Design Studio. Degli auricolari wireless leggeri e compatti, ma dalla qualità audio straordinaria.