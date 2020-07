Con molta probabilità, a partire dai prossimi mesi, il Governo Italiano potrebbe introdurre un condono che, di fatto, darebbe il via ad una sanatoria nazionale senza precedenti. Ad avanzare le prime ipotesi in merito a questa notizia non sono stati dei semplici articoli di corridoio ma, bensì, lo stesso Ernesto Ruffini, attuale direttore dell’Agenzia delle Entrate che, alcune settimane fa, ha ipotizzato questo maxi condono il cui scopo sarà quello di snellire i tempi burocratici dell’intero sistema fiscale Italiano.

Stando a quanto dichiarato, quindi, l’operazione tanto discussa riguarderà debiti per circa 400 miliardi di euro che, di fatto, il Fisco Italiano non può più recuperare. L’intera somma, quindi, è suddivisa tra:

153 miliardi a soggetti falliti,

a soggetti falliti, 119 miliardi a soggetti deceduti,

a soggetti deceduti, 109 miliardi a soggetti nullatenenti.

Maxi Condono in arrivo: idea o realtà? Ecco la verità sull’ipotesi spuntata online

Nel corso delle ultime settimane, per risollevare un paese colpito gravemente dalla crisi finanziaria, il nostro Governo si è impegnato ad elargire numerosi investimenti, suddivisi in bonus ottenibili da gran parte degli Italiani. Ad oggi, quindi, sono principalmente due i moventi che permettono alla macchina fiscale Italiana di ripartire e non fermarsi: la necessità di far tornare i soldi in cassa e far avanzare, ad ogni costo, l’economia.

La possibilità che un maxi condono possa intervenire in una situazione del genere, quindi, si fa sempre più reale anche se, è importante ribadirlo, si tratta ancora di un ipotesi. Solo i prossimi mesi, dunque, potranno dirci la verità sul destino dei cittadini debitori, i quali potrebbero finalmente tirare un sospiro di sollievo.