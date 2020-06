Netflix offre un catalogo tanto ricco quanto variegato, che viene costantemente aggiornato con nuove serie TV e film capaci di tenerci incollati allo schermo dello smartphone, del computer o del televisore per ore. Ma quali sono i dieci titoli che più ci hanno conquistato in quest’ultimo periodo? A rivelarlo è lo stesso colosso dei contenuti in streaming, che ha realizzato la classifica dei dieci titoli più visti in Italia.

10. ESTATE DI MORTE

La prima stagione di Estate di Morte ha fatto il suo debutto su Netflix appena qualche settimana fa, eppure è già tra i dieci titoli più visti del momento. Si tratta dell’adattamento dell’omonimo romanzo di Harlan Coben che ha come protagonista Paweł Kopiński, un procuratore di Varsavia in lutto per la morte della sorella, scomparsa nel corso di un campeggio estivo. Il ritrovamento del cadavere di un uomo sembra avere qualcosa a che fare con la scomparsa della donna.

9. L’ARTE DI VINCERE

Film diretto da Bennett Miller che vede Brad Bitt vestire i panni di Billy Beane, un ex atleta che è riuscito a diventare dirigente di una squadra di baseball e che si è distinto per i suoi modi alquanto bizzarri per accaparrarsi i giocatori migliori.

8. LEI E’ TROPPO PER ME

Kirk Kettner è un ragazzo timido e dalla vita sentimentale a dir poco disastrosa. Contro ogni aspettativa, il ragazzo riesce però a conquistare la bellissima Molly McCleish, nonostante lo scetticismo degli amici e dei familiari che gli ricordato che, forse, lei è troppo lui.

7. JOHN RAMBO

E’ il quarto capitolo della saga che ha come protagonista il mitico Rambo, interpretato dal talentuoso ed iconico Sylvester Stallone. John Rambo decide di abbandonare la sua vita pacifica e ritornare in azione quando alcuni governi falliscono nel tentativo di proteggere alcuni missionari fatti prigionieri.

6. SNOWPIERCER

Serie TV basata sulla graphic novel Le Transperceneige, ambientata in un mondo futuristico trasformatosi in un grande deserto di ghiaccio dopo il fallimento di un’operazione contro il surriscaldamento globale. Gli unici sopravvissuti viaggiano su di un treno (lo Snowpiercer, appunto) che gira intorno al mondo, cercando di coesistere in un precario equilibrio.

5. DUNKIRK

Film scritto e diretto da Christopher Nolan ed ambientato durante la seconda guerra mondiale. Racconta dell’evacuazione di Dankerque nel maggio del 1940 da tre diversi punti di vista, quello della terra, dell’aria e del mare.

4. DYNASTY

E’ il reboot dell’omonima serie andata in onda negli anni ’80. La serie narra delle vicende delle famiglie Carrington e Colby, che cercano di contendersi il controllo del proprio patrimonio e dei figli.

3. TREDICI

La serie TV si concentra sulle vicende che seguono il suicidio di Hannah Baker, un’adolescente che ha registrato i tredici motivi per i quali ha deciso di togliersi la vita. Le stagioni successive si concentrano sulle storie dei ragazzi della Liberty High.

2. CURON

Serie TV italiana di genere supernatural ambientata in Alto Adige. Una donna torna al suo paese d’origine insieme ai suoi figli, dopo diciassette anni. Qui, però, la donna scompare nel nulla e i figli affronteranno inquietanti segreti legati alla propria famiglia.

1. 365 GIORNI

Una specie di versione polacca di 50 sfumature di grigio. E’ questo il titolo più visto su Netflix dagli italiani. Si tratta di un film erotico con protagonista Michele Morrone, nei panni di un boss mafioso che cerca di conquistare, con le sue doti, la donna che ha rapito.