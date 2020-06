Con la pubblicazione del Decreto Rilancio il Governo Italiano ha previsto l’inclusione del Bonus Mobilità valido per il depennamento di una percentuale delle spese dall’acquisto di bici elettriche e monopattini a batteria.

Il fondo comune attivo nella misura iniziale di 120 milioni di euro è stato incrementato venendo in contro alle richieste di un pubblico che ha temuto la folle corsa allo sconto in quello che è stato definito come click-day. Il pericolo sembra scampato a margine del lancio della nuova app del Ministero per lo Sviluppo Economico che dovrebbe arrivare a giorni. Ecco come è cambiato il quadro generale e cosa si può ottenere.

App per scaricare il bonus dei mezzi green non ancora disponibile ma ci sono importanti novità

La prima news, come anticipato, consiste nell’aumento dei fondi pubblici validi per tutti gli italiani residenti nelle aree metropolitane che hanno acquistato (o acquistano) mezzi ecologici dal 4 Maggio 2020 al 31 dicembre 2020. Si passa dagli iniziali 120 milioni di euro a 220 milioni di euro fermo restando il limite voucher fissato al 60% entro un massimale di 500 euro a persona. Sconto valido, come sempre, per eBike, monopattini elettrici ma anche hoverboard e segway acquistati online o presso i negozi sparsi in Italia.

La prima fase prevederà l’uso del sistema digitale con fattura oltre che il nuovo sistema del cosiddetto “scontrino parlante” riportante i dati di acquisto oltre al codice fiscale del cliente che ha regolarmente completato il suo acquisto.

Si possono addirittura ottenere mezzi Gratis senza spendere nulla a patto di rottamare veicoli inquinanti che concedono un massimale di 1500 euro da condividere nel contesto del nuovo investimento a fondo perduto dello Stato per i 220 milioni di euro indicati.

In una fase successiva sarà possibile pagare direttamente il 40% direttamente all’esercente senza passare per l’app che sarà pubblicata entro 60 giorni dall’emanazione del bando pubblico reso noto in Gazzetta Ufficiale nel corso del mese di maggio.