Secondo quanto stabilito dal Decreto Rilancio gli italiani di ritorno in strada possono sfruttare il bonus mobilità per portarsi a casa una bici elettrica oppure un altro mezzo di trasporto ecologico a scelta tra monopattino, hoverboard e segway. Il fondo nazionale comune commisurato ad un incentivo complessivo di 120 milioni di euro si può riscattare in due diversi modi. Scopriamo come sia possibile ottenere tutto gratis o in alternativa con uno sconto si portata massima pari a 500 euro per cittadino.

Come accedere immediatamente al bonus mobilità per i nuovi mezzo eco-friendly

l’ultimo trimestre ha fornito dati confortanti sul livello di inquinamento ridottosi in maniera preponderante causa lockdown. Nessuno ha usato le auto con conseguente risultato di un abbondante diminuzioni del fattore CO2.

Il Governo si è quindi convinto che vi sia la necessità di incentivare in qualche modo la crescita dei mezzi di trasporto personale di tipo elettrico. Soluzione che ha una doppia valenza. La prima è quella di un ritorno alla normalità mentre il secondo è chiaramente legato allo smaltimento dei veicoli più vecchi che inquinano.

In relazione all’ultimo punto si dispongono nuovi bonus spesa per i quali si prevede un fondo perduto che offre da 500 a 1500 euro per l’acquisto di mezzi di trasporto su due ruote. Nel primo caso il voucher è offerto a tutti coloro che hanno acquistato ed acquistano veicoli elettrici a partire dal 4 maggio 2020. Nel secondo, invece, entra in gioco la rottamazione che consente di portarsi a casa una nuova bici elettrica top di gamma o un altro mezzo di propria scelta liberandosi di auto benzina o Diesel con motore di classe Euro 3 o inferiore.

Al momento in Ministero dei Trasporti ha in serbo la pubblicazione dell’app per usufruire della detrazione, rivolta ai detentori di SPID (identità digitale) residenti in aree metropolitane con almeno 50.000 abitanti. Il rilascio dell’app è previsto in misura obbligatoria entro 60 giorni dall’emanazione de bando pubblico in Gazzetta Ufficiale. Dovremmo essere già a buon punto. Si fa presente, per concludere, che la validità di accesso ai coupon è limitata al 31 dicembre 2020, salvo nuove e diverse indicazioni.