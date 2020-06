Conscio del fatto che lo smartphone sia ormai diventato uno strumento attraverso il quale i più piccoli si intrattengono ed apprendono, WindTre ha lanciato una nuova offerta pensata esclusivamente per i bambini con un’età inferiore ai 6 anni. Si chiama Kids ed include 60 GB di Internet, l’app WindTre Family Protect e l’app Papumba, al prezzo di 9,99 euro al mese.

L’offerta è disponibile esclusivamente con Easy Pay e prevede, dunque, l’addebito del canone mensile su carta di credito, conto corrente e carte conto. Il contratto ha una durata di ventiquattro mesi, ed in caso di recesso anticipato saranno addebitate le rate mancanti relative ai costi di attivazione. Per tutti i nuovi clienti WindTre è previsto un costo di attivazione di 9,99 euro, anziché 49,99 euro. I restanti quaranta euro non verranno addebitati se si manterrà l’offerta attiva per tutta la durata contrattuale. Al contrario, come appena detto, in caso di recesso anticipato, verranno addebitati i restanti 40 euro.

WindTre Junior Protector e Papumba, di cosa si tratta?

Oltre i 60 GB di Internet, WindTre Kids include il servizio Junion Protector. Si tratta di un servizio che consente al genitore di proteggere i più piccoli dai contenuti indesiderati e permette di monitorare la sua attività, impostare delle restrizioni temporali e bloccare specifiche applicazioni o siti Web.

Oltre ciò, l’offerta include anche 12 mesi di Papumba, un’app educativa con giochi, video e canzoni pensati per i bambini dai due ai sette anni, con l’obiettivo di permettere ai più piccoli di apprendere giocando e divertendosi. Papumba è un servizio in abbonamento, ma i primi dodici mesi saranno gratuiti per chi sottoscriverà un’offerta Kids. Per maggiori informazioni, consigliamo di dare un’occhiata al sito Web ufficiale e alla pagina dedicata all’offerta.