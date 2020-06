Per non essere superati dai loro ‘rivali’ Marvel, Batman, Superman e Wonder Woman avranno presto i loro podcast originali. Giovedì Spotify ha annunciato una partnership pluriennale con DC Comics e Warner Bros. per produrre una serie di audio narrativi esclusivi con il cast di personaggi di DC.

Secondo Spotify, la partnership è la prima a coinvolgere l’universo DC per ‘intero’, quindi tutti i supereroi e i cattivi più famosi del marchio potrebbero ottenere i propri spettacoli. Inoltre, il gigante dello streaming afferma di aspettarsi di attingere alla ‘più ampia raccolta di titoli senza tempo come serie di podcast indipendenti’.

Spotify non ha rivelato i termini dell’accordo, né ha detto quando sarà trasmesso il primo podcast DC. La società si occuperà del marketing, della pubblicità e della distribuzione di ogni episodio, con una consociata della WB chiamata Blue Ribbon Content con compiti creativi e di produzione. Non è ancora chiaro tuttavia quando sarà disponibile il contenuto.

La partnership è l’ultima mossa di alto profilo di Spotify nello spazio del podcasting. All’inizio di quest’anno, la società ha acquisito The Ringer per sviluppare la sua gamma di contenuti sportivi e di intrattenimento. Più recentemente, Spotify ha dichiarato che inizierà lo streaming di Joe Rogan Experience a partire dal 1 ° settembre. La mossa è anche una risposta a uno dei suoi principali concorrenti. A ottobre, SiriusXM e Pandora hanno firmato un accordo con la Marvel per produrre una serie originale di serie audio narrativi che includono Wolverine, Hawkeye, Black Widow e Star-Lord.