La piattaforma di contenuti in streaming Netflix propone ogni mese dei nuovi contenuti originali e non ma gli utenti lo sanno bene quali sono gli show di cui ne vale la pena.

Uno è sicuramente la serie TV Suburra, che ormai da due anni tiene incollati migliaia di spettatori alla volta, per questo motivo la terza stagione della serie è una delle più attese. Scopriamo le ultime indiscrezioni su trama e data di lancio.

Netflix: al via le riprese della terza stagione di Suburra

Dopo l’interruzione forzata a causa della pandemia, sono sempre più insistenti i rumor legati all’arrivo degli attori a Roma, soprattutto quello di Giacomo Ferrara, che interpreta Spadino. Le riprese dovrebbero essere imminenti, si dice addirittura che le prime scene di Suburra 3 verranno girate in questi giorni. Di conseguenza potremmo vedere la nuova serie a breve, sicuramente entro l’anno.

Vi ricordo che nell’ultimo episodio della seconda stagione la moglie di Amedeo Cinaglia, Alice, scopre che dietro l’ascesa politica del marito si nasconde tanta corruzione. Lui però la convince a confessare che la morte della Contessa è avvenuta per mano di un immigrato e far così vincere il partito di destra. Nel frattempo, il suo rapporto di complicità con Sara Monaschi continua e i due a fine puntata si baciano.

Secondo le ultime indiscrezioni, la terza stagione di Suburra potremmo probabilmente vederla nel mese di ottobre 2020, tra circa quattro mesi. L’obiettivo della piattaforma è di rilasciare l’ultima stagione entro la fine dell’anno in corso e concludere così per sempre la storia di una delle serie più amate d’Italia. Non ci resta che attendere ancora qualche mese per scoprire nel dettaglio la data di arrivo.