L’attesa che Netflix riserva ad alcuni dei suoi abbonati può rivelarsi molte volte stressante e lunga. Capace di indurre gli stessi spettatori e abbonati a fare ricorso ai social network per attirare l’attenzione del colosso dello streaming e poter ricevere risposte, la stessa si rivela in alcune occasioni perdurante e senza un’apparente fine. Attualmente riguardante due serie TV in particolare, la suddetta attesa potrebbe presto arrivare ad un termine per almeno uno dei due show e far tirare, dunque, un sospiro di sollievo a molti.

Netflix: Lucifer e The Witcher stanno facendo attendere molto i fans, quando usciranno le nuove puntate?

Protagoniste di mille domande sono Lucifer e The Witcher, due serie fantastiche che nel catalogo di Netflix hanno saputo distinguersi e attirare l’attenzione di milioni di spettatori. Attualmente in attesa di nuovi episodi, le stesse vedranno una sorte diverse e, soprattutto, delle tempistiche differenti.

Partendo da Lucifer possiamo subito svelare che la quinta stagione, quella tanto attesa dai fans, sarà costituita da ben 16 episodi e verrà suddivisa in due parti. La data di uscita, purtroppo, non è ancora stata rivelata, ma quest’ultima non dovrebbe essere lontana.

Analizzando The Witcher, invece, è subito possibile vedere come le sorti della serie TV siano totalmente differenti. Già dall’uscita della prima stagione nel 2019 era stato reso noto che per la seconda produzione sarebbe occorso più tempo: sotto questa ottica la pandemia da coronavirus non ha aiutato granché protraendo l’inizio delle riprese fin’ora. The Witcher, dunque, tornerà con una seconda stagione nel 2021 ma molto probabilmente con qualche mese di ritardo.