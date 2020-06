Finalmente Sony ha ufficializzato PlayStation 5. La nuova console next-gen si è vista in tutto il suo splendore nell’evento di ieri. Tuttavia, la conferenza era dedicata al futuro del gaming, quindi a farla da padrone sono stati effettivamente i giochi.

Sony ha mostrato i trailer dei vari titoli che sono pronti a debuttare su PlayStation 5. Tra questi spiccano tante produzioni in esclusiva ma anche titoli third party pronti a far divertire migliaia di giocatori.

Ecco tutti i giochi annunciati per PlayStation 5

Il primo annuncio, che ha lasciato tutti a bocca aperta è stato l’arrivo di GRAND THEFT AUTO V nel 2021. Il gioco realizzato da Rockstar Games arriva così alla terza generazione di console supportate, dopo il lancio ormai nel lontano 2013. Inoltre, insieme al gioco arriverà anche una versione migliorata e standalone di GTA Online.

Per quanto riguarda i giochi in esclusiva, i titoli principali saranno Marvel’s Spiderman Miles Morales, Gran Turismo 7 e Ratchet & Clank: Rift Apart. I ragazzi di Square Enix stanno lavorando su Project Athia mentre il curioso personaggio di Sackboy, apparso nella serie Little Big Planet, avrà un gioco tutto suo.

Tuttavia, l’elenco non finisce qui. Infatti, per quanto riguarda le produzione indipendenti, PlayStation 5 potrà contare su tantissimi titoli:

Bugsnax di Young Horses

Goodbye Volcano High di Ko_op

Jett: The Far Shore di Superbrothers + Pine Scented

Kena: Bridge of Spirits di Ember Lab

Little Devil Inside di Neostream Interactive

Oddworld: Soulstorm di Oddworld Inhabitants

The Pathless di Giant Squid/Annapurna

Stray di BlueTwelve Studio/Annapurna

SOLAR ASH di Heart Machine/Annapurna

Per quanto riguarda i produttori di terze parti invece, ecco i giochi annunciati: