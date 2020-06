Ieri sera Sony ha tenuto la tanto attesa presentazione dedicata al futuro del gaming. La grande protagonista è stata certamente PlayStation 5 che finalmente è stata svelata al grande pubblico.

La modalità digitale dell’evento non ha permesso un reveal in grande stile, ma il trailer di lancio di PlayStation 5 ha lasciato comunque a bocca aperta. La console next-gen di Sony sembra arrivata direttamente dal futuro. Le linee sinuose e la dominanza di bianco la rendono prima di tutto un oggetto d’arredo che una console.

Sony ha deciso di puntare su due console distinte ma complementari. La PlayStation 5 infatti sarà disponibile con lettore Blu-Ray o in versione Digital Edition. Questo secondo modello sarà priva del lettore ottico, quindi tutti i titoli potranno essere acquistati esclusivamente dallo Store.

Sony lascia tutti a bocca aperta con PlayStation 5

Il produttore assicura che l’esperienza di gioco sarà la stessa su entrambi i modelli. La scelta tra quale prendere quindi spetta al giocatore. Chi possiede una collezione di giochi in digitale non avrà problemi con la nuova PS5.

Purtroppo, durante la presentazione non è stato svelato il prezzo di lancio. Considerando la presenza di due modelli, è lecito aspettarsi una differenza di costo tra le due varianti. La versione senza lettore ottico potrebbe avere un prezzo più basso per invogliare gli utenti PlayStation 4 a fare l’upgrade.

La conferenza ha permesso anche di scoprire alcuni dei nuovi titoli in arrivo per PlayStation 5. Il primo della lista è GRAND THEFT AUTO V che debutterà nel 2021 con una versione migliorata. Nei prossimi mesi arriverà anche il nuovo gioco dedicato a Spider Man ed anche un nuovo capitolo di Ratchet & Clank. Sarà possibile immergersi nel fantastico mondo di Horizon Forbidden West o correre sulle piste di tutto il mondo con Gran Turismo 7. Non resta che attendere la fine dell’anno per poter giocare con PlayStation 5!