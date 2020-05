Esattamente 7 anni fa veniva lanciato su tutte le console il gioco di punta di Rockstar Games: Grand Theft Auto 5. A distanza di cosi tanto tempo da quella data, quindi, iniziano ad aumentare le aspettative per il nuovo capitolo della saga, ovvero GTA 6. Sono milioni, infatti, le persone in tutto il mondo che attendono con ansia il rilascio ufficiale del gioco.

Stando a quanto affermato da recenti indiscrezioni, però, molto presto potremmo assistere alla prima fase di rilascio del nuovo titolo di Rockstar Games. Scopriamo quindi di seguito quali sono le ultime novità ed i più recenti rumor in merito al nuovo Grand Theft Auto 6.

GTA VI: ecco tutte le novità sul nuovo gioco di Rockstar Games

Negli ultimi mesi, nonostante l’emergenza sanitaria globale, sono spuntati online parecchi rumors ed indiscrezioni legate al nuovo GTA 6 di Rockstar Games. In particolare, negli ultimi giorni un leak proveniente da una fonte rivelatasi affidabile in passato, sembrerebbe confermare la data di uscita programmata.

A quanto pare, quindi, Rockstar Games sembrerebbe essere intenzionata ad apparire in pubblico, dopo una lunga attesa, nel corso del mese di Maggio 2020. Come accennavamo poco più sopra, dunque, la notizia è stata resa pubblica dallo stesso analista che, già nel 2018, annuncio in anticipo la data rilascio di Red Dead Redemption 2 su console e PC.

Ad oggi, quindi, sono molteplici le notizie che circolano online in merito a GTA 6. Nonostante ciò, però, ricordiamo a tutti i lettori che bisogna prendere ogni news con le pinze poiché si tratta di rumors non ancora confermati dall’azienda videoludica Statunitense. Restate quindi connessi per scoprire tutte le ultime novità.