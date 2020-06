Oggi, 11 giugno, è il grande giorno di Sony e di PlayStation 5. L’evento chiamato “The Future of Gaming” lascia poco spazio per immaginare i contenuti. Il brand nipponico svelerà finalmente la propria console next-gen più alcune interessanti sorprese.

Infatti, Sony ha programmato una durata di due ore per l’evento che quindi si terrà dalle ore 22.00 alle 24.00 ora italiana. La conferma arriva direttamente dal produttore che ha aggiornato la pagina ufficiale dedicata alla conferenza.

Ci aspettiamo quindi un evento ricco che permetterà di scoprire la PlayStation 5 in ogni suo dettaglio. Ovviamente, l’attenzione di tutti è rivolta soprattutto ai giochi. Possiamo quindi aspettarci che Sony si concentrerà soprattutto sui titoli in uscita e si spera che si possano ammirare gameplay giocati in live e non solo filmati pre-registrati.

Al momento, gli unici publisher confermati sono Konami, Koch Media e 2K Games. L’elenco di titoli possibili per ogni software house sono parecchi ma non resta che attendere poche ore per scoprirli.

Inoltre, un altro aspetto molto importante che non va assolutamente trascurato è quello del prezzo. Sony ufficializzerà il costo al pubblico di PlayStation 5. Al momento, l’unica indicazione in merito arriva da un rumor di Wario64, il quale ha pubblicato un Tweet con riferimento alla pagina Amazon dedicata alla console.

Stando al Twee, il prezzo della versione con SSD da 2GB sembra fissato a 599 sterline. Purtroppo non è chiaro se la conversione avverrà alla pari o si supereranno i 650 euro in Italia. Potrebbe anche trattarsi di un prezzo indicativo che potrebbe essere smentito durante la conferenza. Non resta che guardare l’evento Sony per scoprire ogni dettaglio.