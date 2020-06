WindTre rivolge la sua attenzione ai clienti degli operatori rivali e al fine di incuriosirli e invogliarli a effettuare il trasferimento del numero propone l’attivazione di alcune offerte più che convenienti. Le tariffe più economiche tra quelle dedicate ai clienti che procedono con la portabilità del numero sono: la WindTre Go 50 Top Plus, WindTre Go 100 Top Plus e WindTre Go 50 Fire Plus.

Offerte WindTre: ecco le tariffe più convenienti per chi effettua la portabilità!

In base al gestore da cui si effettua il trasferimento del numero, i nuovi clienti WindTre hanno la possibilità di scegliere tra le varie offerte proposte dal gestore WindTre. Tutte propongono quantità non indifferenti di minuti, SMS e Giga di traffico dati, ma scopriamo insieme quali sono le più convenienti.

Partiamo dalla WindTre Go 50 Top Plus rivolta ai clienti che trasferiscono il numero da MVNO, eccetto Kena Mobile, ho Mobile, Lycamobile. La promozione può essere attivata direttamente online, sostenendo una spesa iniziale di soli 15,99 euro. Prevede una spesa mensile di soli 5,99 euro e offre ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

Gli stessi clienti possono recarsi in uno dei punti vendita del gestore e ottenere allo stesso prezzo la tariffa WindTre Go 100 Top Plus, che prevede:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

A soli 6,99 euro al mese, i clienti Iliad, Fastweb e PosteMobile hanno invece a disposizione la tariffa WindTre Go 50 Fire Plus. In questo caso, l’attivazione può essere effettuata tramite il sito ufficiale http://www.windtre.it, ed è possibile ricevere ogni mese: