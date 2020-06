Unieuro abbatte le offerte di Esselunga con un volantino davvero pazzesco, gli utenti si ritrovano a poter accedere a tantissime occasioni da non lasciarsi sfuggire, potendo infatti effettuare acquisti sia online che in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale.

A differenza infatti delle solite offerte localizzate di casa Euronics e Trony, in questo caso il consumatore potrà approfittare di tante piccole occasioni da cogliere indistintamente dalla provenienza o dalla localizzazione. Coloro che opteranno per completare gli ordini sul sito ufficiale, ad ogni modo, potranno approfittare anche della consegna gratuita presso il proprio domicilio per ogni spesa superiore ai 49 euro.

Unieuro: le offerte sono dietro l’angolo, risparmio incredibile per gli utenti

L’intenzione di Unieuro pare essere quella di volersi avvicinare alla pancia degli utenti, puntando difatti ad una categoria più limitata e dalle scarse disponibilità economiche. Per questo motivo l’azienda ha deciso di lanciare offerte su prodotti con un prezzo finale di vendita non superiore ai 400 euro, i migliori sono comunque Oppo A9 2020, Galaxy A20e, Huawei P40 Lite, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Huawei P30, Asus ZenFone Max M1 e similari.

L’unica nota fuori dal coro riguarda sicuramente l’Apple iPhone 11, un must have per gli amanti del brand dell’azienda di Cupertino, oggi raggiungibile con un esborso di 799 euro, ma ancora in grado di far sognare milioni di consumatori in Italia. Il volantino Unieuro lo potete sfogliare nel dettaglio qui sotto, è un SottoCosto, di conseguenza prestate attenzione alle disponibilità.