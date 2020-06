WindTre propone al pubblico italiano un’offerta che potremmo quasi definire da sogno, un’occasione davvero unica per raggiungere l’acquisto di un bundle che tante altre realtà del settore si sognano anche solo lontanamente.

Il nome dell’offerta è Unlimited 200 Special, nasce come soluzione raggiungibile da chiunque in Italia, ciò sta a significare che l’attivazione sarà possibile senza limitazioni in relazione ad una provenienza specifica o portabilità del numero. Gli utenti che la vorranno richiedere pagheranno 10 euro se passeranno da un’altra azienda, in caso contrario verseranno 19,99 euro per l’attivazione sulla SIM già attiva di WindTre.

Il prezzo fisso, da versare direttamente tramite credito residuo, corrisponderà ad ogni modo a 29,99 euro al mese; segnaliamo la presenza anche della versione Easy Pay, fondamentale per vedersi addebitare il canone sul conto corrente, evitando così di essere costretti a ricaricare continuamente la SIM.

Passa a WindTre: la promozione è ottima

All’interno della Unlimited 200 Special è stato posizionato un bundle che non ammette repliche, in particolare il consumatore si ritrova a poter utilizzare 200 giga di internet alla velocità del 4.5G, con l’aggiunta di illimitati minuti verso ogni utente sul territorio nazionale, nonché “soli” 200 SMS.

Se interessati alla promozione, segnaliamo comunque la presenza del vincolo contrattuale di durata pari a 24 mesi, condizione molto importante da tenere bene a mente, poiché comunque il cliente non potrà richiedere la portabilità senza pagare una penale di 49 euro (addebitata in automatico sul metodo di pagamento scelto in origine).

La passa a WindTre può essere richiesta senza limitazioni nei punti vendita in Italia fino a nuova comunicazione.