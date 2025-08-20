Le offerte operator attack del gestore WindTre conquistano sempre più utenti, i quali decidono di abbandonare il loro attuale operatore per poter ottenere i numerosi vantaggi proposti dal gestore arancione. Il listino di offerte include più opzioni, tra queste le più economiche sono sempre rivolte ai clienti Iliad e MVNO ma non restano esclusi coloro che provengono da altri operatori. Un’offerta decisamente interessante, infatti, è rivolta a coloro che decidono di trasferire il numero da Vodafone, ho Mobile, Daily Telecom o Feder Mobile.

WindTre GO Limited Edition con minuti, SMS e tanti Giga

La WindTre GO Limited Edition è l’offerta dedicata a tutti i nuovi clienti provenienti da Vodafone, ho Mobile, Daily Telecom o Feder Mobile. Trasferendo il numero a WindTre, gli utenti in questione possono ottenere l’offerta al costo di 9,99 euro al mese e ricevere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 SMS verso tutti i numeri

200 GB di traffico dati per la navigazione

12,6 GB extra per la navigazione in Unione Europea

L’offerta non prevede alcun costo di attivazione e può essere attivata con eSIM o scheda fisica, accedendo al sito ufficiale del gestore, indicando l’operatore di provenienza e selezionando la propria preferenza. Entro 48 ore dall’attivazione, WindTre procederà con l’attivazione della linea e il trasferimento automatico del credito residuo. I nuovi clienti potranno usufruire di tanti servizi gratuiti e scaricare l’app ufficiale del gestore per partecipare al programma WinDay che consente di ottenere ogni giorno tantissimi premi e coupon del 10% in traffico residuo sugli acquisti effettuati su Amazon.l costo dell’offerta dovrà essere sostenuto tramite il servizio Ricarica Automatica e quindi con addebito automatico su carta di credito o PayPal. I clienti dovranno, quindi, indicare la modalità di pagamento che desiderano utilizzare per affrontare le spese previste al momento dell’attivazione, che potrà essere effettuata rapidamente tramite SPID o CIE.