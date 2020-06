WhatsApp è migliorato tantissimo negli ultimi anni, incrementando di molto le sue funzioni ma soprattutto rispettando tutte le linee guida. Infatti l’applicazione non ha mai voluto snaturarsi a tal punto da cadere nel ridicolo. Dopo l’introduzione di chiamate e videochiamate qualcuno aveva infatti parlato di una sorta di uscita di traccia rispetto all’obiettivo principale che era la messaggistica.

Durante il periodo di clausura forzata dettato dalla pandemia però tutti hanno capito quanto fossero utili anche queste funzioni. Inoltre sembra che gli aggiornamenti stiano per arrivare con qualche novità molto richiesta soprattutto in passato. Gli utenti infatti, nonostante WhatsApp sia performante al 100%, richiedono sempre quel qualcosa in più che gli sviluppatori provano ad accontentare. A quanto pare le ultime iscrizioni avrebbero parlato di una funzione in dirittura d’arrivo nei prossimi giorni.

WhatsApp, la nuova funzione è in arrivo con il nuovo aggiornamento che finalmente fai felici gli utenti

Tante persone sono felicissime dell’aiuto che WhatsApp fornisce loro ogni giorno dal punto di vista delle comunicazioni. Qualcuno però, soprattutto quelli che risultano non essere mai contenti, vorrebbe una funzione da diversi anni. Questa a quanto pare sarebbe finalmente in dirittura d’arrivo con il prossimo aggiornamento previsto. Stiamo parlando della possibilità di utilizzare il proprio account su più di un dispositivo in contemporanea.

Questo permetterà dunque di evitare di disconnettere il proprio account dal dispositivo principale. La funzione, detta Multi-device, dovrebbe arrivare in queste settimane e con un nuovo aggiornamento. A dimostrarlo è la versione beta di WhatsApp che avrebbe già messo l’update in prova da qualche tempo.