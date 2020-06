La promozione WindTre con il bundle incredibile è la Unlimited 200 Special, una spettacolare soluzione che vede offrire all’utente la possibilità di richiedere l’accesso a 200 giga di traffico dati ad un prezzo davvero molto interessante, a conti fatti si pagheranno 29,99 euro al mese, ma l’insieme dei contenuti è quasi senza precedenti.

Con WindTre non si scherza, in seguito al lancio del bundle unico l’azienda ha deciso di innalzare il livello delle proprie offerte proponendo una serie di soluzioni di grande qualità a prezzi incredibilmente in linea con quelle che sono le aspettative dei consumatori italiani.

Stanchi di assistere a promozioni sempre più legate alla portabilità? la Unlimited 200 Special fa sicuramente a caso vostro, anche se comunque sarete effettivamente costretti a versare un contributo leggermente maggiorato su base mensile. Attivabile da ogni utente sul territorio nazionale, la promozione riserva l’accesso a 200 giga di traffico dati, affiancati da minuti senza limiti per telefonare ad ogni numero in Italia, per finire poi sui 200 SMS da poter inviare a tutti gli operatori telefonici.

Passa a WindTre: ecco la promozione che non ti aspetti

La Unlimited 200 Special può essere richiesta sia dai già clienti WindTre, pagando 19,99 euro per la sua attivazione, che dai nuovi utenti, pagando 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile. Tutto questo andrà a sommarsi ai 29,99 euro mensili necessari per il mantenimento, il canone andrà versato direttamente tramite credito residuo della SIM, ma nessuno vieta al consumatore di richiedere il pagamento con carta di credito non ricaricabile o conto corrente bancario. La richiesta, lo ricordiamo, dovrà necessariamente essere presentata in tutti i punti vendita sul territorio.