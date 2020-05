Il volantino Trony fa dimenticare agli utenti le ultime campagne promozionali delle dirette concorrenti, riuscendo a inserire all’interno della propria soluzione una lunga serie di prezzi da non perdere mai di vista per cercare di risparmiare.

Tutto quanto andremo a raccontare nell’articolo è da considerarsi attivo solamente presso i negozi della regione Campania, purtroppo risulta essere localizzata esclusivamente nella suddetta area del territorio, per questo motivo gli acquisti non potranno essere completati altrove o sul sito ufficiale aziendale.

Nonostante ciò, al superamento di una soglia minima di spesa viene garantito il finanziamento senza interessi, chiamato anche Tasso Zero, in modo da poter rateizzare il pagamento della cifra dovuta all’azienda in comode rate addebitate mensilmente sul conto corrente bancario.

Volantino Trony: le ultime offerte dai prezzi incredibilmente bassi

Il volantino Trony sembra davvero voler sfidare le rivali del settore proponendo tante offerte dai prezzi bassi, tutte mirate sui dispositivi più in voga e richiesti del periodo. Partendo dalla fascia inferiore incrociamo ad esempio Oppo A9 2020 proposto a soli 199 euro, passando anche per un ottimo Huawei Nova 5T disponibile a 299 euro, oppure arrivando addirittura sui 449 euro necessari per l’acquisto dell’ultimo Oppo Reno 2.

Le promozioni ovviamente non si fermano qui, non dimenticatevi dello spettacolare Huawei P30 Pro in promozione a 599 euro, oppure dei “vecchi” Galaxy S10 a 699 euro e Galaxy Note 10 a 799 euro.

Tutti i prodotti sono riassunti direttamente nelle pagine sottostanti, attive in Campania fino al 27 maggio 2020.