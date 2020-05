Euronics sorprende tutti con un volantino davvero in grado di sorprendere gli utenti con prezzi ed offerte da non lasciarsi sfuggire, il rapporto qualità/prezzo è più che interessante nella maggior parte delle occasioni e categorie merceologiche coinvolte.

Il volantino Euronics, lo diciamo subito, purtroppo non è attivo su tutto il territorio nazionale, ma risulta essere disponibile in esclusiva presso determinati punti vendita, nello specifico di proprietà del socio Euronics Dimo. Valido fino al 27 maggio, salvo esaurimento anticipato delle scorte, il volantino si espande toccando innumerevoli categorie merceologiche ed aiutando il consumatore a risparmiare moltissimo (gli acquisti non possono essere effettuati sul sito ufficiale).

Volantino Euronics: offerte a più non posso per tutti gli utenti

Le migliori occasioni racchiuse all’interno del volantino Euronics sono tutte applicate su dispositivi che non superano i 500 euro di prezzo finale di vendita. L’utente può infatti pensare di acquistare un Apple iPhone SE pagandolo solamente 499 euro, passando per uno Huawei P30 Lite a 219 euro, oppure scendendo qualitativamente fino ai vari Oppo A5 2020 a 149 euro, Honor 7S a 99 euro e similari.

L’unico top di gamma incluso all’interno della campagna promozionale è rappresentato dall’Apple iPhone Xr a 799 euro, uno dei modelli più richiesti del 2019 proprio per la qualità generale e per l’ottimo rapporto qualità/prezzo applicato dall’azienda. Il volantino Euronics può essere sfogliato in ogni sua parte qui sotto, senza dimenticare comunque le limitazioni discusse in precedenza in merito alla disponibilità.