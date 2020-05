MediaWorld sorprende tutti con il lancio di nuove offerte straordinarie tramite le quali gli utenti possono approfittare di sconti incredibilmente vari, nonché unici nel loro genere. Il rapporto qualità/prezzo è favorevole, grazie anche alla possibilità di completare gli acquisti sia online che nei punti vendita.

Con l’inizio della nuova Fase 2, i negozi fisici hanno finalmente riaperto i battenti, per questo motivo gli utenti possono decidere di recarsi personalmente per scegliere i prodotti in libertà, senza temere di spese di spedizione o similari. Il volantino MediaWorld resta comunque disponibile anche online, acquistando dal divano di casa gli utenti potranno richiedere la spedizione gratis direttamente presso il proprio domicilio.

Da non dimenticare nemmeno la presenza del Tasso Zero, un’ottima occasione per i consumatori per riuscire a raggiungere i dispositivi top di gamma, ed allo stesso tempo poterli pagare in comode rate fisse mensili addebitate in automatico sul conto corrente (la spesa minima deve essere di 199 euro).

Per i codici sconto e le offerte Amazon, ricordatevi del nostro canale Telegram ufficiale, lo trovate a questo link.

Volantino MediaWorld: ottimo rapporto qualità/prezzo per questi prodotti

L’intenzione del volantino MediaWorld è di focalizzarsi su alcune categorie ben specifiche di prodotti, tralasciando per una volta gli onnipresenti smartphone. Gli utenti potranno quindi pensare di acquistare terminali appartenenti al mondo della Fotografia (non dimenticatevi della spettacolare GoPro Max in vendita a 499 euro), Audio, Droni (disponibile il Mavic Air 2 a 849 euro), Indossabili (come Fitbit Inspire HR, Watch GT 2, Suunto 3 Fitness, Apple Watch Series 5 e simili), nonché tante piccole casse portatili.

Il volantino è in scadenza il 24 maggio, per sfogliarlo aprite il sito ufficiale.