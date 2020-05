Trony abbandona momentaneamente il porto sicuro dello sconto IVA, arrivando ad offrire un volantino completamente rinnovato ed innovativo, in grado di regalare agli utenti un prodotto con ogni acquisto effettuato, a patto comunque che si superi un determinato livello di spesa.

A differenza delle altre soluzioni viste presso Unieuro e MediaWorld, in questo caso gli acquisti risultano essere validi solo ed esclusivamente presso i punti vendita delle regioni Sicilia e Calabria, non sul sito ufficiale. Ciò sta a significare che solamente i residenti nelle vicinanze di uno dei punto vendita potranno completare le compravendite.

Volantino Trony: questi sono i nuovi prezzi di cui approfittare subito

Il fulcro della campagna di Trony non è tanto il prezzo basso applicato su alcuni modelli, quanto proprio la possibilità di ricevere un prodotto gratis con ogni acquisto. Al superamento della soglia di 399 euro di spesa, infatti, sarà possibile scegliere tra Forno a microonde Sharp R-752IN e Ferro da Stiro a caldaia Polti (VS1012), con consegna gratuita direttamente in cassa.

In alternativa, se la vostra spesa supererà i 499 euro, il terzo prodotto tra cui potrete scegliere sarà la scopa ricaricabile di marca Black&Decker (FEJ520JFH).

La scelta tra l’uno o l’altro è a pura discrezione del consumatore, non verranno assegnati a prescindere. Come se non bastasse, infine, coloro che acquisteranno un dispositivo molto costoso, come un Samsung Galaxy S20 o un TV Oled, potranno anche scegliere tra 2 omaggi, se non addirittura riceverli tutti e 3.