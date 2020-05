Trony riesce a far sognare gli utenti con il lancio di un volantino a dir poco stupefacente, tutti coloro che riusciranno a recarsi personalmente in un punto vendita potranno effettivamente approfittare di una campagna promozionale di altissima qualità, basata sempre sul solito Sconto IVA.

L’idea dell’azienda, sopratutto in un periodo economicamente così difficile come il corrente, è quella di affondare le radici sulle migliori promozioni del passato, cercando in tutti i modi di ridurre al massimo i prezzi di vendita dei prodotti. Il volantino Trony si ritrova quindi legato ancora al vecchio Sconto IVA, pur cercando di innovare, seppur leggermente; come potrete immaginare, la soluzione corrente è attiva ovunque in Italia, ma non sul sito ufficiale aziendale.

Volantino Trony: offerte incredibili per tutti i gusti

Recandosi direttamente in negozio sarà quindi possibile acquistare praticamente ciò che si vuole, senza limitazioni sul prezzo da raggiungere o categorie merceologiche. Giungendo in cassa, di base verrà applicata una riduzione del 18,04% su tutti i prodotti, ma solo su alcuni modelli, verrà attuato il raddoppio dello sconto IVA, portando di conseguenza il complessivo al 32,82% del prezzo originario di listino.

Se arrivati a questo punto avevate immaginato di poter godere di una riduzione del 22 o del 44%, sapiate che vi sbagliavate. L’imposta sul valore aggiunto viene applicata su un prezzo che non corrisponde alla cifra che leggiamo sul cartellino scontata del 22%, bensì proprio ad una riduzione percentuale del 18,04%. Tutti i dettagli e maggiori informazioni in merito sono effettivamente disponibili tra le pagine sottostanti.