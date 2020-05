MediaWorld è sorprendente, in questi giorni di metà Maggio l’azienda è riuscita a rilanciare una campagna promozionale davvero unica nel suo genere, gli utenti possono approfittare di offerte appartenenti alle più svariate categorie merceologiche, senza comunque dover rinunciare alla qualità generale degli stessi.

Con il volantino corrente, disponibile ovunque fino al 17 marzo, il cliente può appoggiarsi anche al cosiddetto Tasso Zero, pur comunque di agevolare e facilitare il pagamento del dovuto all’azienda. Con questa tipologia di prestito, sarà infatti possibile ripagare il debito in comode rate fisse mensili, addebitate in automatico sul conto corrente, senza doversi preoccupare degli interessi (sono però necessari almeno 199 euro di spesa).

Volantino MediaWorld: le offerte sono infinite

Il volantino MediaWorld prova ovviamente ad accontentare più utenti possibili, a partire ad esempio da coloro che vorrebbero acquistare un top di gamma. I modelli di smartphone appartenenti a questa fascia di prezzo sono Galaxy S10, S20+ e iPhone Xr, le richieste finali si attestano rispettivamente su 599, 879 e 709 euro.

Nel momento in cui le pretese e le attese iniziano a diminuire, è chiaro che i risultati non tardano ad arrivare, ecco quindi ritrovarsi a poter acquistare anche Huawei P Smart 2019 a 149 euro, Huawei P30 Lite alla cifra di 219 euro, Oppo A5 2020 a 149 euro, Galaxy A71 a 399 euro, Galaxy A20e a 139 euro e così via.

Ogni altra informazione in merito al volantino MediaWorld discusso nell’articolo può essere raccolta direttamente sul sito aziendale.